“Stop alla guerra” | studenti palestinesti in corteo a Roma sabato 13 gennaio | strade chiuse e divieti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 gennaio 2024) E’ in programma per132024 auna manifestazione del MovimentoPalestinesi in Italia dalle 15 alle 18 in via dei Fori Imperiali altezza largo Corrado Ricci per chiedere la fine dellaa Gaza. Migliaia di bambini aalcontro la: “Apriti pace” Ildeglipalestinesi per dire bastaIl presidio potrebbe trasformarsi ine sfilare sino a piazza dell’Esquilino. Per questo entro le ore 13 di13è prevista la rimozione dei veicoli in sosta su piazza dell’Esquilino, tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore e tra via Cavour e via ...