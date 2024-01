“Stop al genocidio a Gaza” | in centinaia in piazza a Roma

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – “aldel popolo palestinese: 9mila bambini uccisi, 22mila morti e 109 giornalisti uccisi”. Con questo slogan diversedi persone sono tornate inoggi aper manifestare contro l’offensiva di Israele a. Tra largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali sventolano bandiere della Palestina e della Pace in attesa della partenza del corteo che dovrebbe raggiungeredell’Esquilino. Alla manifestazione promossa dal Movimento studenti palestinesi in Italia, Udap (Unione democratica arabo palestinese) e Api (Associazione dei palestinesi), hanno aderito tra gli altri i collettivi universitari, l’Osa, i movimenti di lotta per la casa, Arci e Anpi. “In queste ore l’offensiva dell’esercito israeliano contro ...

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

Dal Regno Unito al Giappone, i partecipanti chiedono un 'cessate il fuoco immediato' e lo 'alI colori della Palestina in evidenza e un appello, semplice, su un grande lenzuolo bianco: 'Way'. Questo il tema del flash mob organizzato oggi dal Comitato spontaneo 'Cessate il fuoco ...!...Centinaia di manifestanti, alla presenza discreta di alcuni blindati della polizia, sfidano il freddo che è calato su Roma in queste ore, e si sono riuniti in corteo per portare il loro sostegno alla ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, news. Wafa: '20 morti in raid israeliano a Gaza City'. LIVE ...