Stefano Miele asfalta Anita Olivieri | cosa ha rivelato per zittirla

(Di sabato 13 gennaio 2024)non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata velenosa adnella casa del Grande Fratello 2023. Infatti, i due si sono scontrati riguardo la battuta discriminatoria sui gay di Giuseppe Garibaldi e da allora non sono più andati d’accordo. E così la frase diadsembra averle fatto perdere alcune certezze. Tutto ciò ha scatenato il putiferio nella casa, mentre all’esterno è stata molto apprezzata. Grande Fratello 2023:infierisce suDiversi inquilini si trovavano nel salone da pranzo e stavano parlando delle dinamiche del gioco, e dunque di televoti e preferiti. E cosìper fare la spavalda ha ...

, armato di segreti svelati fuori dalla Casa del Grande Fratello , ha deciso di mettere in crisi la biondina del reality show, Anita Olivieri .mette in crisi Anita e tira fuori ...Le certezze di Anita Olivieri riguardo al suo essere amata dal pubblico del Grande Fratello sono state messe in discussione durante una conversazione cone gli altri coinquilini della casa. Ieri sera, la ragazza si è vantata di essere stata la favorita del pubblico in una delle puntate. La risposta del neo - gieffino l'ha lasciata senza ...L'ex giocatore del Milan senza troppi giri di parole ha commentato il periodo no che sta vivendo Stefano Pioli. Molti tifosi sono d'accordo.«Io sono stata anche preferita insieme a Beatrice». Sono queste le parole che Anita Olivieri ha pronunciato a tavola, tra una chiacchiera e l'altra con gli ...