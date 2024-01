Stefano Dal Corso | 42enne romano morto in carcere a Oristano | l’autopsia apre tanti interrogativi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nessun segno evidente di percosse, ma il corpo in avanzato stato di decomposizione non ha consentito un’analisi completa. Bisognerà attendere i risultati degli esami istologici per capire come èDal, il detenutodi 42 anni trovato privo di vita il 12 ottobre del 2022 in una cella deldi Massama, alle porte di. Famiglia diDal: “Nostro figlio non si è suicidato, vogliamo la verità”sul corpo diDalnon scioglie i dubbi Una morte archiviata come suicidio. Ma alla versione chesi fosse impiccato la sorella Marisa, assistita dall’avvocata Armida Decina, non ha mai creduto. I magistrati sardi hanno ...