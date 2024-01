Squash a Jobber sbarca su wXwNOW

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lasul portale. La Promotion italiana infatti ha raggiunto un accordo per pubblicare i suoi show in abbonamento sul Canale Youtube wXw a 9,99 euro al mese. Il primo Show a debuttare sul portale wXw è Twinsanity dello scorso Ottobre, dove vedrete in azione Arez, Luke Jacobs, Man Like DeReiss e Sunshine Machine.