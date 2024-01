Spider-Man | No Way Home | il set LEGO che ricostruisce la battaglia finale del film è in sconto su Amazon

Differentemente dagli altri capitoli cinematografici usciti in precedenza,: No Way Home ha saputo fin da subito incuriosire il grande pubblico con una campagna di marketing studiata, in seguito concretizzatasi nella pellicola arrivata in sala. L'eccitazione ......Things" (Searchlight Pictures) "The Zone of Interest" (A24) Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures "The Boy and the Heron" (GKids) "Elemental" (Pixar) ": ...Un sequel eccellente del pur buono Spider-Man: Un nuovo universo (2018), soltanto che adesso si spera di non dover attendere altri cinque anni per conoscere lo sviluppo di una storia – complessa e ...Nonostante non abbia ottenuto la parte di Spidey in The Amazong Spider-Man, Josh Hutcherson sarebbe ancora interessato al ruolo ...