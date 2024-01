Spazio | via all’esperimento scientifico Orion | mercoledì 17 il lancio dal Centro Kennedy in Florida

...traCarlo Porta ePascarella dovrà essere libera da merci e mezzi relativi alle attività di mercato, se non espressamente autorizzate, per garantire ai cittadini la fruibilità dello. ...... Bari, Catania, Napoli e Bergamo, nella città adriatica vede protagonista la cooperativa sociale Orizzonte che negli ultimi anni ha attivato loEssere inTavo 248 a Pescara dove organizza ...Verissimo 13 14 gennaio. Nel doppio appuntamento, Toffanin intervista Stefano Tacconi, ex calciatore colpito da aneurisma cerebrale nel 2022.Aggredita in pieno giorno nel parco Sempione, in via Cigna, a Torino. È successo giovedì mattina a Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6. Nei pressi di Spazio 211 ...