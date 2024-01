Sparo di Capodanno | Pozzolo contro Delmastro | «In FdI si cerca di uccidere me per salvare altri»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il deputato sospeso di Fratelli d’Italia Emanueleha qualcosa da dire al sottosegretario alla Giustizia Andrea. E al suo partito. Lo fa attraverso un’intervista al Foglio, nella quale fa un’eccezione alla linea che si era dato, ovvero di parlare solo con i magistrati perché «esclusivamente in quella sede uscirà la verità». La verità sul colpo di pistola partito anell’ex asilo di Rosazza in provincia di Biella. Che ha ferito l’operaio Luca Campana, e del quale pare disposto ad assumersi solo in parte le responsabilità. Anche perché dalle testimonianze è risultato che nessuno lo ha visto premere il grilletto. E ci sono almeno una ventina di secondi di “buco” tra il momento in cui acade di tasca la North American arms LR22 e quello del colpo che ha colpito alla gamba Campana. Le ...

“Statene certi, scoppierà il bubbone: questa storia dello Sparo di Capodanno non è chiusa. Delmastro non ha detto tutta la verità, ma basterà ... (ilfoglio)

... la verità uscirà fuori, il colpo non è partito dalla mia mano' Sullo stesso argomento: Pozzolo dice che a sparare è stato il caposcorta di Delmastro: panico in Fratelli d'Italiadi, ...Il punto che Pozzolo solleva è la posizione di Delmastro al momento dello. Il sottosegretario ... Anche ae soprattutto quando si dirige verso una zona in cui può essere in qualche modo ...Sessanta giorni per avere risposte precise sulla traiettoria della pallottola che la notte di Capodanno dal revolver del deputato Emanuele Pozzolo va a piantarsi nella coscia di Luca Campana, genero d ...Durante il veglione di Capodanno a Rosazza, un colpo di pistola è partito accidentalmente, ferendo Luca Campana alla gamba. L'arma era in mano al deputato Emanuele Pozzolo, proprietario della pistola.