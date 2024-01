Spari all' impazzata La macabra rivelazione sulla morte del 14enne | GUARDA

(Di sabato 13 gennaio 2024) "E' stata una trappola. Sono passati con la macchina e hanno sparato all'. L'obiettivo era spaventare, era un avvertimento”. Lo ha dichiarato a LaPresse, Ionut Maciuca, lo zio di Ivan Alexandru, ilucciso nella notte tra venerdì e sabato a Roma (esattamente nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri). "Prima hanno sparato in aria e poi contro di loro - sottolinea Ionut davanti alla casa dove abitava la vittima -. Hanno sparato parecchi colpi”.

Kevin Zefi è sempre più lontano d all’Inter sebbene la sua stagione in maglia nerazzurra non sia da buttare. Anzi, il ritorno in campo – seppur ... (inter-news)

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano sono intervenuti in via Canarde a San Pietro in seguito a una segnalazione ... (teleclubitalia)

Momento alquanto delicato per il cantante italiano Cricca , che si è fatto apprezzare in uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Ha annunciato di ... (caffeinamagazine)

Da vicini siamo sconvolti', racconta un vicino di casa'AGI. L'uomo, come tanti altri vicini, sarebbe stato svegliato nel cuore della notte dalle urla di dolore della mamma. 'Una famiglia ...Sono passati con la macchina e hanno sparato'impazzata. L'obiettivo era spaventare, era un avvertimento'. 'Prima hanno sparato in aria e poi contro di loro - aggiunge Ionut , fuori dalla sua casa ...Emanuele Pozzolo torna a parlare dell'incidente di Capodanno accusando Fratelli d'Italia di «voler buttare giù me dalla torre per tutelare altri».«È stata una trappola. Sono passati con la macchina e hanno sparato all’impazzata. L’obiettivo era spaventare, era un avvertimento». Lo ha dichiarato a LaPresse, ...