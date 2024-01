Soleterre sulla donazione di Chiara Ferragni | mai stato alcun accordo commerciale

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Non c'è solo l'attività benefica legata all'operazionecon Balocco del Natale 2022. Secondoi media, la Guardia di Finanza di Milano, su ordine della procura che ha aperto un'inchiesta su, sta approfondendo la vicenda delle uova di Pasqua realizzate con Giochi preziosi (nel 2021 e 2022) e lanel dicembre 2017 destinata alla Fondazione, che segue bambini malati oncologici. "Con riferimento adi recenti articoli che menzionanoquale destinataria di unafatta danel dicembre 2017 - fa sapere la Fondazione, attraverso il presidente Damiano Rizzi - riteniamo utile e trasparente precisare quanto segue: ...

... starebbe cercando di fare chiarezza anchedonazione annunciata dalla stessa influencer di Cremona nell'ormai lontano dicembre del 2017, con un post su Instagram, alla Fondazioneper ...Non sono mai stati sottoscritti accordi commerciali tra Fondazionee Chiara Ferragni (e/o persone fisiche o giuridiche alla stessa riconducibili) in relazione alla citata donazione'. 'I ...Chiara Ferragni, la Finanza indaga sulla donazione (di 4.215 euro) a Soleterre fatta con i proventi dei suoi articoli. La Onlus: «Mai accordi con l'influencer»