Sofia Goggia vince la discesa libera di Altenmarkt | le lacrime dell’azzurra Terza Nicol Delago

(Di sabato 13 gennaio 2024) Archiviata la prova negativa di ieri in SuperG,nelladi-Zauchensee in 1.46.47. L’azzurra commossa conquista il ventiquattresimo successo in carriera, affiancandosi a Federica Brignone tra le azzurre piùnti della storia. «Ho fatto una gara solida – ha commentato– anche se un po’ di vento mi ha condizionato in quota». Sul podio l’altra azzurra, con il quarto podio in carriera. Seconda l’austriaca Stephanie Venier. Grande delusione invece per Federica Brignone, nonostante sia stata la più veloce nell’unica prova cronometrata. «Ne ho combinate di tutti i colori» ha ammesso dopo aver chiuso in quattordicesima posizione. January 13, 2024 Leggi ...

