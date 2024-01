Sofia Goggia trionfa ad Altenmarkt-Zauchensee | 24ª vittoria in Coppa del Mondo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Adha conquistato la sua ventiquattresimaindel, raggiungendo così Federica Brignone nel numero di successi. La campionessa olimpica 2018 ha mostrato una prestazione eccezionale nella discesa libera, dimostrando una notevole maestria nel dosare velocità e controllo, soprattutto nei passaggi chiave del tracciato austriaco. Dopo una caduta senza gravi conseguenze nel superG del giorno precedente,ha esibito un equilibrio perfetto nei salti e un’efficacia notevole nei tratti di scorrimento, sfruttando al meglio la sua capacità di far “correre” gli sci. Nonostante la, la sua insoddisfazione per alcuni dettagli tecnici dimostra la sua costante ricerca della ...

