Sofia Goggia torna a vincere | “Non stavo bene emotivamente 24 pari con Brignone? Domani battaiamo”

(Di sabato 13 gennaio 2024)ta anella specialità a lei più gradita. L’azzurra si è imposta nella discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La nostra portacolori ha ruggito in maniera perentoria sulla pista austriaca e ha firmato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in superG a St. Moritz, confermando il pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità (in precedenza era stata seconda a St. Moritz e quarta in Val d’Isere).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contenta di avere vinto. Su questa pista ho delle statistiche non da podio, mettiamola così. Dopo ieri nonbenissimo, non per la caduta in sè ma perché nelle gare ...