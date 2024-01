Sofia Goggia da urlo ad Altenmarkt | conquista la prima vittoria stagionale in discesa

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo la caduta in SuperG, la sciatrice bergamasca ritrova il successo indopo quasi un anno. Eguagliati Brignone e Thoeni a quota 24 vittorie in carriera

torna regina in discesa libera. Dopo il successo di dicembre nel superG, a St. Moritz la campionessa olimpica di PyeongChang ritrova il gradino più alto anche nella disciplina prediletta, tornando alla vittoria nella discesa libera di Altenmarkt - Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. Ha vinto, dopo la caduta di venerdi' nel superG, una commossa Sofia Goggia in 1.46.47. Per lei e' il successo n.24 in carriera tornando cosi' ad affiancarsi a Federica Brignone come azzurre piu' vincenti. ALTENMARKT IM PONGAU (AUSTRIA) - Show di Sofia Goggia in Austria, dove la 31enne sciatrice bergamasca (campionessa olimpica nel 2018) ha vinto la discesa libera ad Altenmarkt-Zauchensee.