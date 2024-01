SMITE 2 annunciato con Trailer e dettagli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Titan Forge Games annuncia ufficialmente il sequel del celebre MOBA, ci stiamo naturalmente riferendo a2, il quale è sviluppato in Unreal Engine 5 ed uscirà su Steam con supporto Steam Deck, Epic Games Store, Xbox Series e PS5.2 è ufficiale, ecco cosa cambia2 racchiude tutti gli elementi amati die li eleva con grafiche, animazioni e gameplay all’ultimo grido. Ogni aspetto del gioco è stato potenziato: l’interfaccia utente è stata affinata, l’audio aggiornato, gli effetti magici affinati e divinità come Ymir vantano nuove abilità basate sulla fisica. Il passaggio a una nuova tecnologia di backend consente un cross-play all’avanguardia, un’ottimizzazione delle classifiche con nuovi livelli e strutture e un matchmaking migliorato. Sia i nuovi giocatori che i veterani scopriranno nuovi ...

