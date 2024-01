Slittino | Voetter-Oberhofer argento a Europei e in Coppa del Mondo

Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Whistler , in Canada, dove è in corso la seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino . Andrea ... (sportface)

La trasferta nordamericana aveva portato in dote solamente due terze piazze, c’era voglia di riscatto in questo nuovo anno, con il ritorno della ... (oasport)

Winterberg – E’ il miglior risultato della stagione per il tandem azzurro nello Slittino , in Coppa del Mondo . dopo il terzo posto avuto a Lake ... (ilfaroonline)

Quarto podio in cinque gare in stagione per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Le azzurre, ... (oasport)

...nel doppio femminile agli Europei 2024 di, in corso di svolgimento sul budello austriaco di Igls e valevoli anche per la Coppa del Mondo 2023/2024. La coppia composta da Andreae ...Dopo i podi di Dominik Fischnaller e del doppio Vötter / Oberhofer a Winterberg, la Coppa del Mondo difa tappa a Innsbruck (Austria). Appuntamento in programma tra sabato 13 e domenica 14 gennaio sull'impianto di Igls, dove sono attesi 17 azzurri (contingente che include anche i protagonisti ...La coppia italiana si piazza al secondo posto nel doppio di Innsbruck ROMA (ITALPRESS) - Andrea Voetter e Marion Oberhofer non si fermano più.Il Villarreal cade sul campo del Las Palmas, nel match della 20esima giornata di LaLiga. Il Las Palmas si impone per 3-0 e a decidere la sfida i gol di Rodriguez, Herzog e Rodriguez. I canari, grazie ...