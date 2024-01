Slittino | Voetter-Oberhofer ancora sul podio | in Coppa del Mondo è poker di successi

(Di sabato 13 gennaio 2024) Innsbruck – Andreae Marionconquistano un altro splendidoindel. NelloTricolore dei, le Azzurre si prendono il secondo posto a Innsbruck in Austria e la gara è valida anche per l’assegnazione del titolo europeo. Non riescono a centrare il primo posto le italiane, sul budello austriaco, ma ottengono l’ennesima medaglia importante della carriera. E’ un doppio eccezionale con un eccezionale argento messo al collo. Alla fine della prima manche di gara, l’Italia ha confermato la posizione e lo ha fatto anche nell’ultimo segmento di gara, arrivando al traguardo a soli 14 centesimi dalla coppia vincitrice, le tedesche Degenhardt e Rosenthal (1:20.178). La terza posizione è andata alle statunitensi Forgan e Kirby. Con ...

Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Whistler , in Canada, dove è in corso la seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino . Andrea ... (sportface)

Quarto podio in cinque gare in stagione per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Le azzurre, ... (oasport)

...nel doppio femminile agli Europei 2024 di, in corso di svolgimento sul budello austriaco di Igls e valevoli anche per la Coppa del Mondo 2023/2024. La coppia composta da Andreae ...Dopo i podi di Dominik Fischnaller e del doppio Vötter / Oberhofer a Winterberg, la Coppa del Mondo difa tappa a Innsbruck (Austria). Appuntamento in programma tra sabato 13 e domenica 14 gennaio sull'impianto di Igls, dove sono attesi 17 azzurri (contingente che include anche i protagonisti ...Andrea Voetter e Marion Oberhofer non si fermano più. La coppia italiana si piazza al secondo posto anche nel doppio di Innsbruck e mette a segno il terzo podio consecutivo in Coppa del mondo. E sul b ...Quarto podio in cinque gare in stagione per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Le azzurre, detentrici della sfera di cristallo, purtroppo mancano ...