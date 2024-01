Slittino | Steu Kindl vincono nel doppio a Igls e allungano in classifica | quinti Rieder Kainzwaldner

(Di sabato 13 gennaio 2024) La coppia composta daè profeta in patria e domina la scena nella gara didi-Innsbruck valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024. Sul budello austriacohanno chiuso con il tempo complessivo di 1:18.690 (39.344 e 39.346) con un margine di 172 millesimi sui lettoni Bots/Plume (39.414 e 39.448). Completano il podio i tedeschi Wendl/Arlt a 296 millesimi (39.510 e 39.476), mentre chiude in quarta posizione un altro duo tedesco, Orlamuender/Gubitz a 390 millesimi (39.506 e 39.574). I teutonici precedono la prima coppa italiana, quella composta daa 397 millesimi (39.531 e 39.556). Sesti gli austriaci Mueller/Frauscher a 615 millesimi, settimi i nostri Nagler/Malleier a 621 ...

