Slittino | altro podio per Voetter Oberhofer | beffate di 14 millesimi da Degenhardt Rosenthal

(Di sabato 13 gennaio 2024) Quartoin cinque gare in stagione per Andreae Marionnella Coppa del Mondo disu pista artificiale. Le azzurre, detentrici della sfera di cristallo, purtroppo mancano nuovamente di un soffio la vittoria ma colgono comunque un’altra grande prestazione in quel di Igls. Seconda piazza a soli 14dalla vittoria, una vera e propria beffa. A vincere, in rimonta, sono le teutoniche Jessicae Cheyenneche trovano la miglior discesa nella seconda run e dalla terza posizione riescono a trionfare, per la terza volta consecutiva in stagione. Terza posizione per le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby, poi le due coppie lettoni formate da Robezniece/Bogdanova e Upite/Kaluma. Molto male le austriache Egle/Kipp, ...

... terzo a 0182 dopo aver chiuso in quinta piazza la prima run, con l'tedesco Felix Loch ai piedi del podio (+0247). Gli altri italiani Per Fischnaller, detentore della Coppa del Mondo, si ......dominatore e si aggiudica anche la tappa di Winterberg per la Coppa del mondo 2023/2024 di. Deve accontentarsi della quarta piazza, invece, l'tedesco Felix Loch a +0 247 di distacco. ...Quarto podio in cinque gare in stagione per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Le azzurre, detentrici della sfera di cristallo, purtroppo mancano ...La coppia composta da Steu e Kindl è profeta in patria e domina la scena nella gara di slittino doppio di Igls-Innsbruck valevole per la Coppa del Mondo 2023.2024. Sul budello austriaco Steu/Kindl han ...