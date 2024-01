Sky Cinema e NOW | The Accountant | Sabato 13 Gennaio 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024)13E' ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), "The" presenta Ben Affleck nei panni di Chris Wolff, un contabile forense con la sindrome di Asperger. Sebbene lavori ufficialmente nel campo finanziario, segretamente gestisce le finanze di organizzazioni criminali. Su SkyDue HD (canale 302) alla stessa ora, "Tremila anni di attesa" vede Tilda Swinton e Idris Elba in un fantasy visionario di George Miller. A Istanbul, una studiosa solitaria acquista un'ampolla dalla quale fuoriesce un genio che le offre tre desideri. Alle ...

Ottimi risultati per il Cinema delle Feste di Sky: il periodo natalizio mostra una crescita di ascolti per i canali Cinema di Sky durante le ... (digital-news)

Mercoledi 10 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su ... (digital-news)

Giovedi 11 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su ... (digital-news)

Venerdi 12 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su ... (digital-news)

stasera su Sky Cinema alle 21:15 va in onda Il pozzo dei desideri , la prima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume 11, anche in streaming su ... (movieplayer)

I delitti del BarLume 11 fa capolino nel palinsesto dicome succede ormai da anni nel mese di gennaio. Stasera sualle 21:15 va in onda Il pozzo dei desideri , la prima della tre nuove storie ambientate nella cittadina immaginaria di Pineta. Prodotta daStudios e Palomar, la serie è liberamente ...FOTOGALLERY Credit: WebPhoto Continua gallery %s Foto rimanentiElio Germano compie 40 anni: i suoi migliori film. FOTO L'attore romano in carriera ha interpretato anche Giacomo Leopardi e ...Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Ser ...Stasera su Sky Cinema alle 21:15 va in onda Il pozzo dei desideri, la prima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume 11, anche in streaming su NOW.