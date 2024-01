Situazione debitoria e giudiziaria della TTA | l’opposizione chiede il Consiglio Comunale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri di opposizione del Comune di Airola, Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino. La Giunta, per recuperare le ingenti somme di denaro di fitti non versati dalla TTA nelle casse comunali, con le Delibere n. 58 del 16.04.2021 e n. 95 del 17/06/2022 ha cercato di arginare l’importante e preoccupanteTTA nei confronti dell’Ente che però il colosso industriale sembrerebbe non avere onorato. Con una successiva Delibera n. 108 del 21.7.23, ha disposto la costituzione in giudizio del Comune di Airola, in ragione del Ricorso presentato dalla TTA al Tribunale di Benevento, finalizzato alla verifica di vizi occulti dell’immobile in locazione e dei costi ...