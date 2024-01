Sit-in per Emanuela Orlandi a Roma | il fratello Pietro | “Diddi è scaltro | dice di avere tempo Perché non convoca persone informate sui fatti?”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Davanti al “Palazzaccio”, a metà strada tra la Cupola e il Parlamento, tra i due più forti poteri che dominano la città eterna, sovrastandola con una cappa dorata e impenetrabile che fa diil più grande set a cielo aperto, perfetto per una saga criminale affollata di misteri irrisolti. Proprio lì, in Piazza Cavour, davanti al Palazzo di Giustizia si raduneranno sabato 13 gennaio alle 15,30, come ogni anno, gli attivisti che da anni invocano verità e giustizia per, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983, risucchiata nel tragitto di pochi metri che separa la Basilica di Sant’Apollinare, sede della scuola di musica della ragazza, dalla fermata del bus che avrebbe dovuto riportarla dall’altra parte del Tevere dove quella sera avrebbe cenato con la sua famiglia: le sorelle Natalina, Cristina e Federica, ...

