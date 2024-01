Sindaco di Bergamo | è ufficiale | Andrea Pezzotta è il candidato del centrodestra

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 gennaio 2024). E’è ilscelto dalla coalizione diper la corsa a Palazzo Frizzoni. Il via libera è arrivato nel pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio, a seguito delle interlocuzioni del tavolo regionale a cui hanno partecipato Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia, Fabrizio Cecchetti per la Lega, Carlo Maccari per Fratelli d’Italia e Alessandro Colucci per Noi Moderati. Investitura, sancita dall’accordo tra le forze del, vedrà così correre il civico e moderato scelto dal primo partito in Italia nella corsa alla poltrona più ambita dicontro Elena Carnevali, candidata indicata dalla coalizione di centrosinistra. Il comunicato “L’odierna riunione dei coordinatori ...