Silvia Provvedi in lacrime | «Cresco mia figlia da sola | andiamo dal papà in carcere ogni mese» Chi è Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi , meglio conosciute come Le Donatella, sono due gemelle molto conosciute sul piccolo schermo per le loro ... (leggo)

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi , meglio conosciute come Le Donatella, sono due gemelle molto conosciute sul piccolo schermo per le loro ... (leggo)

non si nasconde e a Verissimo ha raccontato tutte le difficoltà degli ultimi tre anni: il suo compagno in carcere, una bambina da crescere ma quello che conta è che oggi la piccola ...Ospite a 'Verissimo' assieme alla gemella Giulia,parla delle difficoltà di crescere la figlia da sola . Il padre della bimba, infatti, è stato arrestato nel corso di un blitz contro le cosche della 'ndrangheta e attualmente si trova ...Silvia Provvedi non si nasconde e a Verissimo ha raccontato tutte le difficoltà degli ultimi tre anni: il suo compagno in carcere, una bambina da crescere ma quello che conta è che oggi la piccola Nic ...Passano gli anni ma Silvia e Giulia Provvedi, le gemelle del duo musicale Le Donatella, restano più unite e complici che mai. A rafforzare il legame tra le due sorelle anche la piccola Nicole, la figl ...