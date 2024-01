“Silenzioso e con lo sguardo assente” Filippo Turetta resta in infermeria | ma neanche i genitori vanno a trovarlo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Ultimamente è scoppiata una polemica nel carcere di Montorio Veronese dopo le proteste di alcuni detenuti, secondo i qualistarebbe ottenendo un trattamento di favore. Al momento il 23enne è rinchiuso nel reparto di, dove avrebbe accesso alla tv e alla Playstation, ma da radio carcere arrivano notizie piuttosto inquietanti:parlerebbe poco o nulla e avrebbe costantemente loperso nel vuoto. Le parole della direttrice Francesca Gioeni, direttrice del carcere, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come riportato da Il Gazzettino: “Come tutti gli altri anche questo detenuto resterà infinché ciò sarà ritenuto necessario dall’équipe multidisciplinare a cui compete la valutazione”. Con ...

Un paragone importante tra Antonio Conte e Simone Inzaghi è stato fatto da Gianni Visnadi in diretta su Radio Sportiva. EVIDENZA – Secondo Visnadi , ... (inter-news)

Circa 12 miliardi di alberi su 11 milioni di ettari, ossia il 36,7 per cento della superficie territoriale nazionale italiana (dati 2015 dell’ultimo ... (iodonna)

La medaglia d'oro al valor civile Il 12 luglio 2022 a Giuseppe Girolamo il Quirinale ha deciso di conferire la medaglia d'oro al valor civile 'per ... (247.libero)

Chi ha salvato Giuseppe Girolamo Antonella Bologna, la donna salvata dal naufragio, ha descritto così Giuseppe Girolamo: 'A guardare la scena stava un uomo vestito di nero, in un angolo,la testa ...'Sguardo assente e'. Lo definisce così chi ha avuto modo di incontrare Filippo Turetta , detenuto nel carcere di Montorio Veronesel'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin . Il 22enne, ...La Nasa e Lockheed Martin presentano l'X-59, un jet supersonico sperimentale progettato per ridurre il boom sonico ...Ancora ricoverato nel reparto di infermeria, il 23enne omicida non parla e appare disorientato ...