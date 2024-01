Si oppone al matrimonio combinato | “Ma adesso la mia vita è in pericolo | aiutatemi!”

(Di sabato 13 gennaio 2024) « Non voglio uned ho paura che se torno nel mio paese rischio la. Chiederò l'asilo politico all’Italia ». È il drammatico racconto fatto da un ragazzo di 20 anni del Bangladesh, che da alcuni mesi vive e lavora a Roma, all’avvocatessa Angelica Lucarelli dello studio Falcetta. Il ragazzo vive in Italia grazie ad un visto di 9 mesi che però scadrà tra alcune settimane....

Dice no alcombinato: 'Minacciato dai parenti' Il ragazzo vive in Italia grazie ad un visto di 9 mesi che però scadrà tra alcune settimane. 'A quel punto - ha raccontato il giovane alla ...'Perché il cristianesimo persegue la castità prima del' avrebbe chiesto il conduttore, ... che ha risposto prontamente, seppur turbato: la Chiesa sialla 'strumentalizzazione del ...“Non voglio un matrimonio combinato ed ho paura che se torno nel mio paese rischio la vita. Chiederò l’asilo politico all’Italia”. E’ il drammatico racconto fatto da un ragazzo di 20 anni del ...« Non voglio un matrimonio combinato ed ho paura che se torno nel mio paese rischio la vita. Chiederò l'asilo politico all’Italia ». È il drammatico ...