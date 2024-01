Short track | PIOVONO ORI! Pietro Sighel campione d’Europa dei 1500 metri!

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non ci si può credere. La seconda giornata di gare degli Europei didi Danzica (Polonia) si sta tingendo d’azzurro “elettrico”. Sì, perché dopo la magica doppietta neimetri donne firmata da Elisa Confortola e da Gloria Ioriatti, oro e argento, ci ha pensato l’asso della squadra,, a regalarsi un oro incredibile nella medesima specialità. Il pattinatore italiano ha conquistato il secondo metallo pregiato a livello continentale della carriera, ricordando l’oro nei 500 metri dell’anno scorso sempre a Danzica, con un’azione da autentico acrobata. Gareggiando in maniera molto saggia nella prima parte del chilometro e mezzo,ha dato tutto quello che aveva nelle ultime due tornate. All’ingresso dell’ultima curva dell’ultimo giro, il nostro portacolori ha ...

Italiani promossi nel venerdì che apre la tre giorni di Europei dia Danzica. La Nazionale tricolore guidata dall'High Performance Director Kenan Gouadec, dall'head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari si gode un percorso netto ...GARE CHE VALORIZZANO IL TERRITORIO A Torino saranno di scena le gare degli sport del ghiaccio : l' hockey e il curling al Palatazzoli , il pattinaggio di figura e loal Palavela . Allo ...Non ci si può credere. La seconda giornata di gare degli Europei di short track di Danzica (Polonia) si sta tingendo d'azzurro "elettrico". Sì, perché dopo la magica doppietta nei 1500 metri donne fir ...Un'Italia esaltante. Sull'anello di ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica (Polonia), sede degli Europei 2024 di short track, il Bel Paese ha potuto sorridere per un risultato che non faceva parte delle ...