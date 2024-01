Sgarbi | sequestrato il quadro attribuito a Manetti Il sottosegretario | “L’ho consegnato per i necessari riscontri”

(Di sabato 13 gennaio 2024) E' statodai carabinieri, ilal pittore del Seicento senese Rutilio, al centro dell'inchiesta che vede ilalla Cultura Vittorioindagato per riciclaggio di beni culturali. Ma ilha precisato di "averspontaneamente l'opera nell'ambito di un atto finalizzato aiscientifici" L'articolo proviene da Firenze Post.

commenta I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno perquisito tre abitazioni di Vittorio Sgarbi , indagato per riciclaggio di beni culturali . ... (247.libero)

L'inchiesta dei giudici di Macerata sul furto nel 2013 nel Torinese. Il sottosegretario: "L'ho consegnato spontaneamente, mi ...I carabinieri hannoanche la ormai famosa copia in 3D riprodotta con i sofisticati ... Nei giorni scorsi i fondatori del prestigioso centro stampa digitale che ha collaborato con, ...Come disposto dalla Procura di Macerata, nella giornata di ieri, 12 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale hanno perquisito tre abitazioni appartenenti a Sgarbi. È stato ...LEGGI – Il blitz nelle case di Sgarbi: sequestrata la tela “rubata” Non solo il Manetti “rubato”. Nei giorni tra Natale e Capodanno, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è stato interroga ...