Sfilata moda uomo Dolce & Gabbana | il significato attuale dell’eleganza maschile

(Di sabato 13 gennaio 2024) Life;People.it La collezioneAutunno Inverno 2024-25è il racconto della vera bellezza. “Sleek”, così si intitola e così è; liscia, precisa, in una parola: “elegante”. Un’eleganza sofisticata e un mix audace di elementi iconici e moderni inevitabilmente immersi in un vero e proprio dualismo di diverse prospettive, una visione concettuale ed elitaria delladove è innegabile riconoscere quanto l’immaginario di Stefanoe Domenico, anche questa volta, risulti così convincente e vero. La coerenza di questa visione, associata ad un’idea ben definita ed un racconto in grado di trasmettere autenticità, emerge in maniera sorprendente. Tuttavia, ciò che rende questa prospettiva ancor più affascinante è il suo ...

Ambientata in un atelier come negli anni Cinquanta, l’ultima collezione di Alta Moda del duo italiano è la perfetta rappresentazione dello spirito ... (vanityfair)

... Lauren Sánchez, alladi Dolce & Gabbana sono state rapidamente superate dagli ... ha scelto in questo momento di rinunciare alla partecipazione alla settimana delladi Milano per ...... che a luglio compirà novant'anni, sia una storia unica nellacontemporanea. Il modo in cui ... è il fulcro del ben vestire all'italiana, come ha confermato ladi Giorgio Armani della ...Non più solo The Row e Khaite: proliferano i marchi minimal chic. Una tendenza che nel 2024 è soprattutto un'estetica, e si dà davvero una calmata. A partire dal prezzo U n termine composto il cui sig ...I sei momenti che hanno contraddistinto la Milano fashion week dedicata al menswear appena conclusa. Il video di Amica.it ...