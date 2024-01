Serie B | Bari | Brescia e Cittadella ok | poker del Como Valoti e Bonfanti salvano il Pisa

Le Formazioni ufficiali di Bari-Ternana , sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Le Fere non vincono da due gare, i pugliesi ... (sportface)

... docente di Chimica dell'ambiente all'Università die componente della Commissione nazionale ...della salute che devono essere attuate nei diversi ambiti regionali sulla base di tutta unadi ...Trionfa il Cittadella , che in casa batte il Palermo , mentre ilsconfigge la Ternana e trova una vittoria che mancava da tre turni.B, i risultati della 20° giornata Il Como ne fa 4 allo ...Ventesima giornata del campionato di serie B che nel pomeriggio odierno ha visto i successi di Bari, Cittadella, Como, Brescia e Sudtirol. Pari tra Pisa e Reggiana. Domenica le altre tre gare.L'allenatore dell'Ascoli Fabrizio Castori ha convocato 24 calciatori per il match con il Parma in programma domani alle ore 16:15 allo stadio "Tardini" per la ventesima giornata del campionato di Seri ...