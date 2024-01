Serie A | Genoa-Torino 0-0

...30° derby della Campania tra Napoli e Salernitana nell'anticipo della ventesima giornata diA:... Nessun gol per- Torino Non si fanno malee Torino: lo 0 - 0 di Marassi rispecchia ...L'anticipo allo stadio 'Ferraris' di Genovae Torino pareggiano 0 - 0 in uno degli anticipi della ventesima giornata diA, disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. In classifica i granata sono decimi con 28 punti, i ...Finisce 0-0 la sfida tra Genoa e Torino. Le due formazioni si spartiscono la posta in palio dopo una partita in cui hanno provato entrambe a portarsi in vantaggio, ma senza riuscirci. Grande occasione ...Termina il 30° derby della Campania tra Napoli e Salernitana nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A: i partenopei segnano con Rrahmani nei minuti di recupero vincendo una gara che sembrava ...