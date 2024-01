Serie A 2023-2024 | 20ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di sabato 13 gennaio 2024) VentesimadiA ossia prima del girone di ritorno, ci sono quattro anticipi oggi: ecco la situazione disciplinare coie gli. Da ricordare che, a differenza degli scorsi anni, i cartellini non valgono per la Supercoppa Italiana.A –20ªGENOA-TORINO sabato 13 gennaio ore 15Genoa: Milan Badelj, Koni De Winter, Morten Frendrup, Alberto Gilardino (allenatore), Mateo Retegui (prossima partita Salernitana in trasferta)Genoa: nessunoTorino: Adrien Tameze (prossima partita Cagliari in trasferta)Torino: nessuno NAPOLI-SALERNITANA sabato 13 gennaio ore ...

La diretta LIVE di Taranto-Picerno , match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C scontro di altissima classifica tra ... (sportface)

pareggio allo stadio Iacovone tra Taranto e Picerno nell’anticipo della ventunesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Le due squadre, in ... (sportface)

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nella media dei bookmaker, nelle Quote offerte per il vincente dello Scudetto nella Serie A 2023-24 . ... (infobetting)

... quello agricolo, tra i più penalizzati negli ultimi anni da unadi sfavorevoli congiunture. '... nel, hanno subito un vero e proprio tracollo: dal 29 giugno 2022, quando il prezzo medio del ...C girone C: fra le gare odierne (ore 20,45) Catania - Brindisi, Monterosi Tuscia - Monopoli e ...applicare da subito per risultare in regola con la riforma entrata in vigore dal 1 Luglio. ...L’Inter va a far visita al Monza per la 20ª giornata della Serie A 2023-2024: si gioca sabato 13 gennaio alle ore 20 ...La Serie A in campo per la 22ª giornata su quattro giorni: si apre con la trasferta della capolista Inter a Monza e si conclude con la Juve che ...