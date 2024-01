“Se non lo fa sta male” Grande Fratello | Anita choc sulla compagna e il pubblico la distrugge

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 13 gennaio 2024)OIivieri finisce di nuovo tra le critiche. La concorrente romana, 26 anni, è da sempre chiacchieratissima per i suoi atteggiamenti nella Casa, tra battute al veleno sugli altri coinquilini e il suo modo di fare un po’ spocchioso, quindi non è una novità che sia ancora una volta al centro dei messaggi degli utenti su X. Ma nelle ultime ore, avrebbe infastidito particolarmente i telespettatori per delle uscite giudicate infelici e fuori luogo. “Questa non coglie mai l’occasione per stare zitta”, “è una bulla, altro che angelo”, le hanno scritto stavolta. E ancora: “scherzare sul cibo non va mai bene, siete velenosi”, riferendosi anche a Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro, “colpevoli” quanto lei di aver fatto ironia su un argomento molto delicato e sensibile per tantissime persone come ...