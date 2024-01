Se l’Inter va in cerca di alibi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sarà che il Generale Inverno ormai è arrivato, sarà stata l’inquietante assonanza con un nuovo spauracchio di nome Radu (da Ionut Radu, il portiere di riserva dello sciagurato errore di Bologna 2022, a Radu Dragusin), ma il 29 dicembre a Marassisi è intruppata in uno strano blocco psicologico. L’1-1 del campo era il meno, perché quest’anno pareggiare a Genova ci può stare, a maggior ragione se ti manca Lautaro Martinez. Ma mezz’ora dopo il fischio finale è successo che Francesco Acerbi, uno dei migliori difensori d’Europa, ha rotto in maniera irrituale la cortina fumogena di ipocrisia delle interviste post-partita e si è lasciato andare a considerazioni sul duello scudetto, sul mercato e su altri massimi sistemi che sarebbero state più usuali in bocca a un dirigente tecnico: “Sento dire che siamo i favoriti per lo scudetto, ma la Juve per Vlahovic, Chiesa e ...