Scoprire per caso davanti a uno schermo che c’è un po’ di Vasco Rossi in noi

(Di sabato 13 gennaio 2024) C’era, c’è ancora, un fronte di netta separazione fra gli italiani che tengono a, basta il nome, e quelli a cui, e qui serve pure il cognome, non ha mai detto niente e anzi provano un certo fastidio per lui, per le sue canzoni e per quello che ha rappresentato negli ultimi quarantacinque anni di musica e di vita. E c’entra nulla che tenessero a Ligabue – l’Italia è il paese delle nette separazioni di campo e quindi delle staffette, tipo Mazzola-Rivera – o che si fossero convinti che in fondo avesse ragione Jovanotti quando cantava “No,! / No,/ Io non ci casco / Per quelli come te / Per quelli come me”. E’ un fatto epidermico di tolleranza, anzi intolleranza, verso quelli che tengono ae vanno ai concerti e quelli che non tengono a ...