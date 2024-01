Scontro salvezza a Verona | battuto l' Empoli 2-1

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - L'Hellasbatte l'e si aggiudica il delicatissimodella 20esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 2-1 per i gialloblu (in dieci negli ultimi minuti per il rosso a Duda) grazie alle reti di Djuric e Ngonge, mentre a nulla serve la fiammata ospite di Zurkowski, appena tornato a vestire la maglia azzurra. Con questo successo la squadra di Baroni si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione salendo a 17 punti (in attesa di Cagliari-Bologna), mentre gli uomini di Andreazzoli, a secco di vittorie da ormai due mesi, restano penultimi a quota 13. Passano appena tre minuti dal fischio d'inizio e i padroni di casa sbloccano subito con la rete di Djuric: sul corner di Duda l'attaccante indovina il colpo di testa, con la palla che sbatte sotto la traversa e supera di quel tanto ...

guizzo del Luton nel recupero e lo scontro salvezza della ventunesima giornata di Premier League 2023 / 2024 termina in pari tà. Beffa atroce per il ... (sportface)

Verona (ITALPRESS) – Va al Verona la sfida salvezza del Bentegodi contro l'Empoli . I veneti si impongono per 2-1 grazie alle reti di Djuric in avvio ... (liberoquotidiano)

Verona (ITALPRESS) – Va al Verona la sfida salvezza del Bentegodi contro l'Empoli . I veneti si impongono per 2-1 grazie alle reti di Djuric in avvio ... (iltempo)

Un autenticotra la terzultima e la penultima del campionato quello di scena al Bentegodi per la prima giornata di ritorno della Serie A 2023 - 2024. L'Hellas Verona ha ospitato l'Empoli tra le ...Hellas Verona Empoli, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Hellas Verona Empoli: ...L'Hellas Verona batte 2-1 l'Empoli nello scontro salvezza disputato questo pomeriggio al Bentegodi e valido per il 20° turno di Serie A.Il Verona, dopo la rocambolesca sconfitta di San Siro contro l'Inter, risponde subito battendo l'Empoli al Bentegodi in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza. A decidere la partita sono ...