Sci | Sofia Goggia trionfa nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee Terza l' altra azzurra Delago

Gli Highlights della discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024 , valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/ 2024 di sci alpino . Prima vittoria in ... (sportface)

Giornata da sogno per loazzurro sulle nevi di Altenmarkt - Zauchensee, con la vittoria diGoggia e il terzo posto di Nicol Delago. La bergamasca ha vinto, dopo la caduta di venerdì nel superG, con un tempo di 1.46.L'Italia dellofemminile vive un'altra giornata storica, con due atlete sul podio della discesa.Goggia ottiene la vittoria numero 24 della sua carriera (la diciottesima in discesa) e ...ROMA – L'Italia dello sci femminile vive un'altra giornata storica, con due atlete sul podio della discesa di Altenmarkt-Zauchensee.