Sci | Goggia | ' Ho vinto su una pista dove non vado benissimo'

Gli Highlights della discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024 , valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/ 2024 di sci alpino . Prima vittoria in ... (sportface)

E' una Sofiaal settimo cielo quella che commenta la vittoria nella discesa di Altenmarkt - Zauchensee: "Sono contenta di aver vinto, su questa pista ho delle statistiche non da podio, ho molte cadute - ha ...L'Italia dellofemminile vive così un'altra giornata storica , con due atlete sul podio della discesa: terzo posto per Nicol Delago .ha preceduto di 10 centesimi l'austriaca Stephanie ...Tripudio azzurro, per il quinto centro stagionale dell'Italdonne, nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee che riporta Sofia alla vittoria (e sono 24 in CdM come Brignone), ...ALTENMARKT IM PONGAU (AUSTRIA) - Show di Sofia Goggia in Austria, dove la 31enne sciatrice bergamasca (campionessa olimpica nel 2018) ha vinto la discesa libera ad Altenmarkt-Zauchensee (conquistando ...