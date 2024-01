Sci femminile SuperG Altenmartkt | dove vederlo in diretta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gara conclusiva per la Coppa del mondo di sci alpinoad. L'Italia, dopo il successo di Sofia Goggia e il terzo posto di Nicol Delago nella discesa libera di sabato, punta a chiudere questo weekend in maniera trionfale. Domenica 14 gennaio nelGoggia andrà a caccia...

Nuovo appuntamento da non perdere per la Coppa del mondo di sci alpino femminile . Dopo il SuperG che ha visto vincitrice la padrona di casa ... (europa.today)

seconda vittoria stagionale per Eva Pinkelnig . L’austriaca la ottiene in Giappone, a Sapporo, dopo un weekend iniziato con il rinvio a oggi della ... (oasport)

Gli Highlights della discesa di Altenmarkt-Zauchensee 2024 , valida per la la Coppa del Mondo femminile 2023/ 2024 di sci alpino . Prima vittoria in ... (sportface)

E' stato spettacolo nel PGSdi Scuol, prova valida per la Coppa del Mondo 2023 - 2024 di ... costruita, a secco, sugli, con consapevolezza. E pensare che Lucia Dalmasso 6 anni fa era un ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Doppo oro per Sighel Dopo la doppietta, arrivano anche due ori nel maschile con Pietro Sighel . Dopo l'oro dell'anno scorso nei ...le gare di Coppa del mondo di sci femminile che si svolgeranno in Ampezzo dal 26 al 28 gennaio. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio, la Fis ha effettuato il consueto e obbligatorio “snow ...Ultimo di quattro giorni di emozioni e spettacolo. A Wengen, per il gran finale, si disputa lo slalom e il favorito è Manuel Feller, leader della classifica di specialità dopo l'infortunio del ...