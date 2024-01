Sci | Cdm | Odermatt vince la discesa di Wengen e Paris terzo**

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. - (Adnkronos) - Marcolalibera di, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero si impone con il tempo di 2'25"64 precedendo il francese Cyprien Sarrazin (2'26"23) e l'azzurro Dominik(2'27"56). Quarto posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (2'27"84) che si lascia alle spalle l'austriacont Kriechmayr (2'28"13) e i transalpini Adrien Theaux (2'28"19) e Nils Allegre (2'28"36). In top ten per l'Italia anche Mattia Casse (2'28"63) decimo.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Ancora un successo per Federica Brignone che si impone nel Superg di Val d'Isere , siglando la 24esima vittoria in Coppa ... (liberoquotidiano)

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 13 gennaio 2024, 10:45 DISCESA LIBERA ... 14° Laura Pirovano ; 15° Federica Brignone ; 21 Nadia Delago Calendario sci femminile - ...Sofia Goggia torna alla vittoria e vince la discesa libera di Altenmarkt - Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. L'Italia dello sci femminile vive un'altra giornata storica, con due atlete sul podio della discesa. Sofia Goggia ottiene la vittoria numero 24 della sua carriera (la diciottesima in discesa) e raggiunge Federica Brignone.