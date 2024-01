Sci | Cdm | Goggia vince discesa Altenmarkt | terza Delago

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. (Adnkronos) - Sofiatorna alla vittoria elalibera di-Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. L'Italia dello sci femminile vive un'altra giornata storica, con due atlete sul podio della. Sofiaottiene la vittoria numero 24 della sua carriera (la diciottesima in) e raggiunge Federica Brignone e Gustav Thoeni nella classifica all-time degli italiani piùnti. La campionessa bergamasca è molto precisa nei passaggi chiave della pista austriaca, composta sui salti, e riesce a mantenersi sempre ad una velocità altissima, irraggiungibile per le avversarie. Il suo tempo finale è 1'46?47, 10 centesimi prima dell'austriaca Stephanie ...

Altenmarkt , 11 gen. -(Adnkronos) - tripletta azzurra nell'unica prova della discesa di Altenmarkt -Zauchensee, valida per la Coppa del mondo di sci ... (liberoquotidiano)

Quinto posto per Bassino, Goggia fuori ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Cornelia Huetter vince il Super gigante di Altenmarkt -Zauchensee, valido per la Coppa ... (ilgiornaleditalia)

Quinto posto per Bassino, Goggia fuori ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Cornelia Huetter vince il Super gigante di Altenmarkt - Zauchensee, valido per la Coppa ... (247.libero)

Il francese precede Odermatt e Kilde Wengen (SVIZZERA) - Cyprien Sarrazin vince il Super gigante di Wengen , valido per la Coppa del Mondo maschile di ... (247.libero)

Il francese precede Odermatt e Kilde Wengen (SVIZZERA) - Cyprien Sarrazin vince il Super gigante di Wengen , valido per la Coppa del Mondo maschile ... (ilgiornaleditalia)

...che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di. Ottima terza posizione per l'azzurra Lisa Vittozzi , che fa 10/10 nei due poligoni e chiude con una grande parte finale sugli. ......che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di. Ottima terza posizione per l'azzurra Lisa Vittozzi , che fa 10/10 nei due poligoni e chiude con una grande parte finale sugli. ...Secondo centro stagionale (il primo nella specialità) per la bergamasca, ma è super Italia con la gardenese terza e quindi sul podio quattro anni dopo ...La prima gara su trampolino grande di Sapporo (Jpn) parla austriaco e porta il nome di Eva Pinkelnig. Trionfo della detentrice della sfera di cristallo che dopo aver chiuso ...