Sci alpino | startlist superG Altenmarkt 2024 | orario 14 gennaio | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si va ufficialmente a concludere il fine settimana di-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-. Sulla pista denominata Kälberloch nella giornata di domani ci attenderà il secondodel, dopo la discesa di ieri vinta da Sofia Goggia. La gara sulle nevi austriache prenderà il via alle ore 11.00 e vedrà le atlete azzurre di nuovo alla caccia del successo. Venerdì il primoinaveva visto il successo della padrona di casa Cornelia Huetter davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed alla svizzera Lara Gut-Behrami, con Federica Brignone e Marta Bassino subito fuori dalla zona podio. Domani, quindi, leproveranno il colpaccio, con Sofia Goggia che si unirà in una ...