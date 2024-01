Sci alpino | startlist slalom Wengen 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Domani si andrà a concludere ufficialmente il lungo fine settimana di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci2023-. Dopo le prove veloci di oggi e dei giorni scorsi, domani sarà losulla pista denominata “Männlichen/Jungfrau” a far calare il sipario sul fittosulle nevi elvetiche. La prima manche scatterà alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.15. Nelle tre gare tra i rapid gates disputate quest’anno è stata l’Austria a dettare legge. Successo per Manuel Feller a Gurgl (con podio tutto austriaco), quindi Marco Schwarz ha fatto sua la 3-Tre di Madonna di Campiglio, prima che lo stesso Manuel Feller trionfasse ad Adelboden. Cosa dovremo attenderci, quindi, dalla gara di domani? Manuel Feller partirà nuovamente come favorito ...