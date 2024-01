Sci alpino | nuovo duello Odermatt-Sarrazin a Wengen Kilde terzo incomodo | gli azzurri per sfatare il tabù podio

Siamo pronti per una grandissima giornata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2024. I due comparti, infatti, saranno di scena per ... (oasport)

Questi tessuti si adattano splendidamente alle variazioni termiche dell'ambiente, regalando un comfort assoluto senza compromettere lo stile e la morbidezza. Il patrimonio di Cruciani, in ...La start list della discesa femminile di Alternmarkt 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di: di seguito ecco i pettorali di partenza e le italiane in gara. In terra austriaca nuova gara e tante speranze nelle azzurre: bib numero 1 per Nicol Delago che apre la competizione, poi col ...Oggi, sabato 13 gennaio, va in scena la discesa libera femminile di Altenmartk-Zauchensee (Austria), terza di stagione e valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Orario di partenza fissa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2023-2024. Gl ...