Sci alpino | la rinascita di Nicol Delago | “Ci ho messo il cuore | mi esplode di gioia”

... 51 podi in carriera Dopo la vittoria nella discesa di Altenmarkt, Sofia Goggia sale al quarto posto all - time per podi azzurri nelloeguagliando Isolde Kostner a quota 51. In testa c'è ...... il Soccorsodella Guardia di finanza di Prato Drava con due unità cinofile, i soccorritori ... come ciaspole o, fanno pensare alla morte per assideramento e non per ferite dovute alla caduta.Marta Bassino non brilla nella discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee, seconda gara del ricco weekend di Coppa del mondo in Austria. Per la campionessa cuneese 4.38 di ritardo dal primo posto, dopo ...Non avrà vinto, ma per Nicol Delago la gara odierna vale quasi come un successo. L'altoatesina, infatti, chiude ai piedi del podio nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Copp ...