Sci alpino | Dzenifera Germane vince lo slalom di Zell am See di Coppa Europa | 8a Mondinelli davanti a Sola

(Di sabato 13 gennaio 2024)si è aggiudicata il secondodiam See (Austria) valevole per ladi scifemminile 2023-2024. Sulla pista austriaca la lettone ha fatto il vuoto nelle due manche, risultando la più veloce a metà gara e gestendo il suo vantaggio nella seconda parte.ha completato la sua gara con il tempo 1:40.88 (50.48 nella prima manche, 50.40 nella seconda) con un vantaggio di 88 centesimi sulla norvegese Bianca Bakke Westhoff e 1.02 sulla britannica Charlie Guest. Quarta posizione per la statunitense Lila Lapanja a 1.09, quinta la francese Marie Lamure a 1.18,alla connazionale Doriane Escane a 1.23. Settima posizione per l’austriaca Marie-Therese Sporer a ...

"Stando ai dati elaborati per noi da H - Benchmark l'occupazione già acquisita relativamente ai giorni in cui Cortina ospiterà la Coppa del mondo difemminile (26 - 28 gennaio 2024 ndr ) ...' Sono contenta di aver vinto , su questa pista ho delle statistiche non da podio e molte cadute. La caduta nel super - G non è stata granché, ma mi ha segnato molto ; oggi però sono riuscita a fare ...Dzenifera Germane si è aggiudicata il secondo slalom di Zell am See (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista austriaca la lettone ha fatto il vuoto nelle d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 12.04 Laura Pirovano è 13ma a 1.26, Federica Brig ...