Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo discesa sabato Wengen

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladideldi sciladidi. Odermatt concede il bis e blinda il primo posto nella. Sarrazin scavalca Kilde ed è terzo. Due posizioni recuperate da Paris, che supera Zubcic e Kristoffersen e si issa in settima piazza. Entra in top ten Bennett. Di seguito ecco laMarco Odermatt (SUI) 1016 Marco Schwarz (AUT) 464 Cyprien Sarrazin (FRA) 460 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Vincent Kriechmayr (AUT) 316 Manuel Feller (AUT) 284 Dominik Paris ...

In archivio la discesa maschile di Wengen , valida per la Coppa del Mondo di2023/2024. Odermatt concede il bis, dopo il secondo posto nel SuperG di ieri. Secondo Sarrazin e terzo Paris , che trova il podio dopo un quarto e un quinto posto. "E' stata dura oggi, ma ...Terzo giorno di gare a Wengen in Svizzera dopo la discesa di giovedì (recupero di Beaver Creek, con partenza ribassata) ed il SuperG di ieri si è disputata la discesa libera maschile. Marco Odermatt ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA MASCHILE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 10.45 15.04: Non ci sono altri inserimenti tra i pr ...Sofia Goggia è difficilmente soddisfatta, nonostante le ventiquattro vittorie ottenute nel corso della propria carriera in Coppa del Mondo di sci alpino. La 31enne di Astino è tornata al successo ad A ...