Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladeldi scitorna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato sottovalutare le veterane Lara Gut e Petra Vlhova, seconda e terza nella scorsa stagione. Per quanto riguarda i colori azzurri, Federica Brignone e Sofia Goggia proveranno a migliorare il quarto e il quinto posto del 2022/. Continua la crescita di Marta Bassino, ottava l’anno scorso e pronta a fare altri passi in avanti nellaMikaela Shiffrin USA 929 Federica Brignone ITA 765 Petra Vlhova SVK 722 Lara Gut-Behrami SUI 649 Sofia Goggia ITA 550 Sara Hector SWE 458 Michelle Gisin SUI 395 Cornelia Huetter AUT 355 Lena Duerr GER 350 Valerie Grenier CAN 345 LE ALTRE ITALIANE 11. Marta ...

Non avrà vinto, ma per Nicol Delago la gara odierna vale quasi come un successo. L’altoatesina, infatti, chiude ai piedi del podio nella discesa di ... (oasport)

Coppa del Mondo2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 13 gennaio 2024, 10:45 DISCESA LIBERA FEMMINILE Grande Italia nella discesa libera di Altenmarkt - Zauchensee (Austria). Sofia Goggia ha ...Marta Bassino non brilla nella discesa libera di Altenmarkt - Zauchensee, seconda gara del ricco weekend di Coppa del mondo in Austria. Per la campionessa cuneese 4.38 di ritardo dal primo posto, dopo ...L'Italia inverte la rotta dopo il deludente Super-G del venerdì e celebra la vittoria di Sofia Goggia nella discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mond ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 12.04 Laura Pirovano è 13ma a 1.26, Federica Brig ...