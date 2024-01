Sci Alpino | Cdm Paris terzo in discesa Wengen | vittoria per Odermatt

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ancora lo svizzero protagonista, davanti al francese Cyprien Sarrazin(SVIZZERA) - Marco, in 2'25"64, ha vinto lasulla celebre pista del Lauberhorn a, valida per la ...

... in 2'25"64, ha vinto la discesa sulla celebre pista del Lauberhorn a Wengen, valida per la Coppa del Mondo maschile di. Secondo il francese Cyprien Sarrazin (+0"59), terzo l'azzurro ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa di sabato di Wengen. Odermatt concede il bis e blinda il primo posto nella generale. Sarrazin scavalca Kilde ed è terzo. Due posizioni ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA MASCHILE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 10.45 15.04: Non ci sono altri inserimenti tra i pr ...Sofia Goggia è difficilmente soddisfatta, nonostante le ventiquattro vittorie ottenute nel corso della propria carriera in Coppa del Mondo di sci alpino. La 31enne di Astino è tornata al successo ad A ...