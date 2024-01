Schlein pensa alla squadra per le europee | Zan | Ruotolo e Cecilia Strada La De Micheli | non farlo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Continua la fiction sulla candidatura di Elly. Dopo il no di Romano Prodi trapela l’intenzione della segretaria di andare avanti per la suasenza dar retta al padre nobile dell’Ulivo e della sinistra. Oggi in collegamento con Agorà weekendha affermato che la sua scelta di candidarsi o meno allenon è legata a quella di Giorgia Meloni. “Prescinde dalle valutazioni di altri leader e di altre forze politiche. Ho sempre detto che sarebbe stata l’ultima questione che affronteremo, perché prima viene il progetto dell’Europa che vogliamo”.: la destra litiga sulle candidature. Invece il Pd… Aggiunge che “non c’è ancora nessuna novità” sul confronto tv con Giorgia Meloni e che lei è “impegnata a fare giri dei territori e a portare la nostra proposta. Ci stiamo occupando ...

